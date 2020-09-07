В "ДНР" заявили о переносе артиллерийского удара по позициям украинских войск под Горловкой, которое анонсировал "глава республики" Денис Пушилин. Теперь датой возможного удара называют не понедельник, 7 сентября, а среду - девятое.

Об этом сообщает Telegram-канал сепаратистов.

В "ДНР" говорят, что есть признаки демонтажа укреплений со стороны украинских войск. В связи с этим было решено взять два дня на уточнение ситуации.

"В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у н.п. Шумы начиная с 5 сентября была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот, на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки... Принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года... Приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 5 сентября, Пушилин отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). Он утверждает, что украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В тоже время командование ООС заявило, что перемирия украинские войска под Шумами не нарушали в случае удара по их позициям последует незамедлительный ответ.

Позже "Страна" рассказала о ситуации на позициях под Шумами со стороны украинских военных.