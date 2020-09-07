В Херсоне мужчина пытался скрыться на автомобиле от полицейских, которые пришли проводить у него дома обыск, сбил одного из оперативников и полкилометра вез его на капоте. ОБ этом сообщается на сайте Нацполиции.

Уточняется, что пострадавший при исполнении служебных обязанностей правоохранитель - 24-летний оперуполномоченный Корабельного отделения полиции. Инцидент произошел во время проведения санкционированного обыска.

Во время обыска хозяин квартиры внезапно сел в свой автомобиль и, выезжая со двора, сбил старшего лейтенанта полиции. Мужчина провез полицейского на капоте почти пол километра и после этого скрылся.

Вскоре сотрудники УВБ НПУ установили, что беглец на авто пытается покинуть пределы области. Его удалось догнать и задержать на 11-м километре от стационарного поста на автотрассе "Херсон-Джанкой-Феодосия".

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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