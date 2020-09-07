На местных выборах в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - опрос
Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, то больше всего голосов на них получили бы партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.
Социологи с 30 по 31 июля опросили 2472 респондентов старше 16 лет из разных регионов Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Оказалось, что больше пяти процентов (барьер в Украине для прохождения в советы) четыре политические силы:
- "Слуга народа" - 30% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17%,
- "Европейская солидарность" - 16%,
- "Батькивщина" - 9%.
Менее 5% голосов набирают такие партии:
- ВО "Свобода" - 3% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
- Партия Анатолия Шария - 3%,
- Радикальная партия Олега Ляшко - 3%,
- "Сила и честь" - 2%,
- "Голос" - 2%,
- Украинская стратегия Гройсмана - 2%,
- "Оппозиционный блок" - 2%,
- Блок Геннадия Кернеса - 1%.
Еще 6% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором, отметили, что отдали бы свой голос за другую политсилу. 2% - ни за одну или против всех.
Отметим, что итоговая картина на местных выборах может серьезно отличаться от нынешних опросов, так как в ряде городов и областей большой процент возьмут партии, созданные мэрами и прочими известными в данных регионах людьми. Они перетянут на себя часть голосов общенациональных партий.