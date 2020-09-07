Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, то больше всего голосов на них получили бы партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Социологи с 30 по 31 июля опросили 2472 респондентов старше 16 лет из разных регионов Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Оказалось, что больше пяти процентов (барьер в Украине для прохождения в советы) четыре политические силы:

"Слуга народа" - 30% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17%,

"Европейская солидарность" - 16%,

"Батькивщина" - 9%.

Менее 5% голосов набирают такие партии:

ВО "Свобода" - 3% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

Партия Анатолия Шария - 3%,

Радикальная партия Олега Ляшко - 3%,

"Сила и честь" - 2%,

"Голос" - 2%,

Украинская стратегия Гройсмана - 2%,

"Оппозиционный блок" - 2%,

Блок Геннадия Кернеса - 1%.

Еще 6% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором, отметили, что отдали бы свой голос за другую политсилу. 2% - ни за одну или против всех.

Отметим, что итоговая картина на местных выборах может серьезно отличаться от нынешних опросов, так как в ряде городов и областей большой процент возьмут партии, созданные мэрами и прочими известными в данных регионах людьми. Они перетянут на себя часть голосов общенациональных партий.