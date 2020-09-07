На местных выборах треть украинцев готова поддержать партию Зеленского. Фото: Facebook/ ЦВК

Если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, то больше всего голосов на них получили бы партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". 

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. 

Социологи с 30 по 31 июля опросили 2472 респондентов старше 16 лет из разных регионов Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. 

Оказалось, что больше пяти процентов (барьер в Украине для прохождения в советы) четыре политические силы: 

  • "Слуга народа" - 30% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17%,
  • "Европейская солидарность" - 16%, 
  • "Батькивщина" - 9%.

Менее 5% голосов набирают такие партии: 

  • ВО "Свобода" - 3% тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  • Партия Анатолия Шария - 3%,
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 3%, 
  • "Сила и честь" - 2%, 
  • "Голос" - 2%, 
  • Украинская стратегия Гройсмана - 2%, 
  • "Оппозиционный блок" - 2%,
  • Блок Геннадия Кернеса - 1%.

Еще 6% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором, отметили, что отдали бы свой голос за другую политсилу. 2% - ни за одну или против всех. 

Рейтинг партий на местных выборах. Инфографика: ratinggroup.ua

Отметим, что итоговая картина на местных выборах может серьезно отличаться от нынешних опросов, так как в ряде городов и областей большой процент возьмут партии, созданные мэрами и прочими известными в данных регионах людьми. Они перетянут на себя часть голосов общенациональных партий.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться