Коррупция в государственных органах и военные действия на Донбассе с большим отрывом лидируют в рейтинге самых важных проблем в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованного в понедельник, 7 сентября.

Полностью список проблем выглядит так:

Коррупция в государственных органах (48%) Военные действия на Донбассе (43%) Безработица (31%) Низкое качество медицинских услуг (22%) Низкие пенсии (21%) Низкий уровень производства (19%) Коронавирус (14%) Социальная защита бедных (14%) Политическая нестабильность (13%) Аннексия Крыма Россией (8%) Инфляция/Падение курса гривни (8%) Плохие отношения с Россией (7%) Преступность (6%) Задержка зарплат (5%) Другое (5%)

Отметим, что больше всего проблемами коррупции обеспокоены на юге страны (52%), а меньше всего на востоке (44%). В то же время именно на востоке больше всего обеспокоены конфликтом на Донбассе (46%) и меньше всего на юге (38%).

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В случайную выборку вошли 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

Напомним, с 27 июля по договоренностей представителей Украины и ОРДЛО, началось полное перемирие на Донбассе. Тишина на фронте длилась в течение месяца - с 27 июля по 27 августа - пока глава "ДНР" Пушилин не выдвинул ультиматум, пообещав обстрелять украинские позиции под Горловкой, утверждая, что они начали возводить укрепления вопреки условиям перемирия.

Украинская сторона эти обвинения отрицает.

При этом вчера штаб ООС уже сообщил о первом украинском военном, убитом с начала перемирия.