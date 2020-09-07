В столичных школах ходят слухи, что после местных выборов, назначенных на 25 октября, учеников переведут на дистанционное обучение.

Об этом "Стране" стало известно от одной из сотрудниц школы в Шевченковском районе Киева.

Сообщается, что учителям уже дали задание предварительно подготовить расписание для дистанционного обучения после выборов.

Напомним, 1 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в этом учебном году украинские школьники могут учиться дистанционно или традиционно по желанию родителей.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за коронавируса у учителей на дистанционку перевели 2 школы, 4 детских сада закрыли на карантин.

Также мы писали, что в Украине могут на время выборов отменить учебу в школах и вузах, где будут участковые избирательные комиссии.