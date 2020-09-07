В понедельник, 7 сентября, в центре Минска похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. По словам очевидцев, неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает TUT.by.

По словам очевидицы инцидента Анастасии, все произошло в 10:05 возле Национального художественного музея.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - сказала она.

Снять происходящее на телефон девушка не решилась, побоявшись, что ее также увезут. Телефон самой Колесниковой на данный момент не отвечает - к ней не могут дозвониться другие члены Координационного совета.

Позже в милиции Минска сообщили, что по данному факту начали специальную проверку.

Обратим внимание, что Колесникова в прошлом являлась представителем объединенного штаба Светланы Тихановской, которая сейчас находится за границей. Сейчас Колесникова является членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, созданный для мирной передачи власти со стороны Александра Лукашенко.

До этого мы писали, что был задержан другой член Координационного совета - Андрей Егоров.

Напомним, 5 сентября член Координационного совета Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее насильно вывезли в Польшу.