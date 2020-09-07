Венгерская авиакомпания Wizz Air ввела новый сбор, который предусматривает, что за предоставленные мест в салоне рядом придется платить отдельный сбор.

Об этом сообщает avianews.

Так, новой услугой "места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic, без включенного выбора мест.

Стоимость услуги составляет 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро, если предусматривается обратный рейс.

В компании подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует, что они будут рядом в одном салоне. Пассажиры точно не смогут рассчитывать на размещение в аварийных и первых рядах, а также рядом со входом в самолет.

Как сообщала "Страна", в начале июля Wizz Аir открыл свою вторую украинскую базу во Львове.

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