Во французском городе Либурн пожилой мужчина решил убить муху, а впоследствии взорвал собственный дом. Причиной происшествия стал протекающий газовый баллон.

Об этом сообщает издание France Bleu.

За обедом 80-летний мужчина услышал жужжание насекомого. Он взял электрическую мухобойку с целью догнать и убить муху. После чего мухобойка сработала и газ из протекающего баллона взорвался. В результате снесло кухню и часть крыши.

Мужчина получил ожог руки, в ходе чего был доставлен в больницу.

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