Во Франции мужчина хотел убить муху, а взорвал собственный дом
Во французском городе Либурн пожилой мужчина решил убить муху, а впоследствии взорвал собственный дом. Причиной происшествия стал протекающий газовый баллон.
Об этом сообщает издание France Bleu.
За обедом 80-летний мужчина услышал жужжание насекомого. Он взял электрическую мухобойку с целью догнать и убить муху. После чего мухобойка сработала и газ из протекающего баллона взорвался. В результате снесло кухню и часть крыши.
Мужчина получил ожог руки, в ходе чего был доставлен в больницу.
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