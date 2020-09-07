Финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, о переходе к которой 6 сентября заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, снова переносится.

Об этом 7 сентября в Facebook сообщил Труханов.

"Мы вынуждены перенести финальную часть (подъема танкера) с появлением новых вводных, которые нужно обработать, - устранить течь в машинном отделении", - заявил Труханов.

По его словам, после устранения этой проблемы и откачки воды судно будет отбуксировано в Черноморск.

Напомним, судно прибило штормом к пляжу в Одессе еще в ноябре 2019 года. Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну.

Мы писали о том, как в начале сентября из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо.

Также сообщалось, что в конце августа мэр Одессы Труханов пообещал убрать танкер Delfi за несколько дней.