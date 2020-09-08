Венгрия, которая с 1 сентября первой в Евросоюзе после июньского смягчения, вновь закрыла границы из-за коронавируса, продолжает пускает украинцев для транзита в другие страны Европы.

По сути для транзитных путешественников ничего не поменялось - им нужно показать документы, по которым они направляются в другие страны ЕС (например, для работы в Польшу - рабочую визу или приглашение с биопаспортом, для отдыха в Хорватии - бронь отеля и негативный тест на коронавирус).

Вот только стоять на границе теперь приходится намного дольше - от 8-10 часов до суток и дольше. Венгерские пограничники стали тщательнее проверять документы и заворачивать тех, кто вызывает подозрение (через венгерскую "транзитную схему" в Европу проникают украинцы по поддельным документам, которые свободно можно купить у посредников в интернете, о чем "Страна" уже подробно писала).

"Страна" выясняла, что происходит на украинско-венгерской границе и как украинцы едут через Венгрию в Европу.

Разрешение от полиции не нужно

В посольстве Украины в Венгрии "Стране" подтвердили, что Венгрия сохранила разрешение на транзитный проезд для граждан Украины после 1 сентября.

Но есть несколько требований.

Украинцу нужно дать согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию (как разъяснили нам в венгерской погранслужбе, проверка означает измерение температуры, не тест).

"Индивидуальное разрешение на транзит от венгерской полиции не требуют", - сказали нам в диппредставительстве.

Для проезда территорией Венгрии дают сутки, а остановки можно делать минимально, в определенных зонах отдыха и АЗС (они прилагаются к карте, которую дают на границе).

Транспортные коридоры для проезда транзитом через Венгрию

При этом проезд возможен только на автотранспорте с украинскими номерами (своем или нанятом), но не на венгерском.

"Въезд только на собственном транспортном средстве, выдают карту разрешенных дорог и заправок и клеят опознавательную наклейку", - делится львовянин Юрий Клименко.

Посредники, которые везут украинцев транзитом в Европу, говорят, что выезд через Венгрию усложнился.

"Но это лучший вариант. Польша транзитом не пускает. Также для транзита через Венгрию не нужен тест на коронавирус (его требуют только от самих венгров, которые возвращаются домой). Мы продолжаем оформлять документы на трудоустройство в Чехию, Польшу - с ними венгры пропускают", - рассказала нам посредница Ульяна из Ивано-Франковска.

В посольстве Украины в Венгрии подтвердили, что при наличии польской рабочей визы можно въехать в Венгрию из Украины, с последующим транзитом в Польшу.

"Транзит разрешен, если есть документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность Вашего въезда в других транзитных стран (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия)", - заявили в посольстве.

"Разворачивали три раза"

Впрочем, как рассказали нам источники на таможенном посту "Тиса", часть транспорта венгры разворачивают, автобусы в том числе.

"Очереди огромные. Совпало с началом учебного года, другие боятся, что границы опять закроют наглухо даже для транзита и спешат выехать. Люди едут через Венгрию по всей Европе. У кого-то реальные визы и приглашения на работу, а кто-то проскакивает с фальшивками. Но если венгерские пограничники что-то заподозрят, не пропускают. И в целом контроль стал очень медленным - пропускают по два автобуса в час, раньше за тот же отрезок времени проезжало в разы больше. Особо "трусят" автобусы, которые везут передачки в Италию, в них же едут пассажиры. Были случаи, что их мариновали по двое суток, такой жести не было даже во время карантина", - говорит источник.

Некоторых заворачивают по несколько раз.

"Нас с мужем возвращали 3 раза, ничего не объяснили толком, мы ехали в Чехию по рабочей визе. Стояли на границе двое суток. Вернулись в итоге домой - отходим от стресса, морально и физически. Несколько бусов перед нами и за нами тоже вернули. Перед нами был бус, который ехал в Италию, так он вообще 4 раза пробовал и тоже не пустили. Это такой ужас, во-первых, туалета нет, жара 30 градусов, просто ад. Там от смены зависит - нам просто не повезло. Знакомых с аналогичными документами пропустили. Очень хочется, чтобы вся эта истерия с замыканиями границ и всевозможными запретами кончилась. Потому что это просто какое-то издевательство над людьми", - рассказывает "Стране" львовянка Анастасия Цымбалюк.

"Венгры развернули с польской картой побыта (вид на жительство), мы простояли с ребенком в машине с 19-30 до 2:30 ночи. Сказали ехать напрямую из Украины в Польшу, а если так ехать, то нужно сидеть карантин. Из Венгрии не надо", - рассказывает Светлана Якимович.

В Хорватию через Венгрию смотрят тест

Другим везет больше (по рассказам путешественников, успех проезда зависит от смены венгерских пограничников).

"А нас пустили без проблем транзитом в Германию - у меня немецкая виза была и у девушки немецкое приглашение. Стояли, правда, 17 часов", - делится с нами Станислав Колесник из Львова, который пересек украинско-венгерскую границу в начале сентября.

"Проехали с польским приглашением и биопаспортом - за 10 часов. Ни к чему не придирались, посмотрели бумаги и пропустили", - рассказывает Владимир, автомеханик из Львова, который проехал через Венгрию в Европу.

Львовянка Людмила Жук ехала через Венгрию на отдых в Хорватию.

"Так как хорваты требуют для въезда негативный результат теста на коронавирус, то венгры тоже потребовали предъявить его, правда, глянули одним глазком и пропустили. Ну и бронь отеля. Стояли мы на границе 6 часов", - рассказывает Жук.

Для поездки в Чехию или Польшу через Венгрию тестов не требуют, так как в этих странах их не требуют (только карантин по приезду).

Самые большие очереди, говорят на границе, приходятся на конец недели - начиная со среды до субботы.

"Венгерская сторона стала тщательнее проверять документы для въезда в ЕС", - подтвердил нам сотрудник Мукачевского пограничного отряда Дмитрий Рыбак.