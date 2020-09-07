Сайт Украинского института национальной памяти опубликовал снимок оберштурмфюрера нацистской дивизии СС "Галичина" Владимира Козака, награжденного немецким Железным крестом, назвав его "поручиком дивизии Галичина".

На это обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"На сайте Украинского института национальной памяти кавалер немецкого Железного креста, оберштурмфюрер нацистской дивизии СС "Галиция" Володымыр Козак скромно назван "поручиком дивизии Галичина", - написал он.

Как известно, Владимир Козак в 1943 году, с началом набора добровольцев в дивизии "Галичина", поступил в дивизию, где окончил старшинскую школу. За бои под Бродами и при обороне австрийского замка Гляйхенберг был награжден Железным крестом. В конце войны вместе с остатками дивизии сдался в американский плен. После освобождения поселился в Мюнхене, где и прожил остаток жизни.

Напомним, в июле нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в состав которого входили украинцы, которых силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы.

Также мы рассказывали, как этой весной на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии Галичина. Однако тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.

Отметим, что 27 мая ОАСК признал символику дивизии нацистской. А вывод Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича об обратном является противоправным.