По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Луганской области спасатели продолжают тушить отдельные участки тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. Предполагается, что угрозы населенным пунктам нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным утро, 7:00, в Новоайдарском районе открытого огня не наблюдается. Однако пожарные продолжают тушить отдельные участки тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Было локализовано возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений в селе Лобачево Новоайдаровского района, а также селе Старый Айдар Станично-Луганского района.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 111 спасателей и 27 единиц техники.

Напомним, мы также сообщали, что 1 сентября на линии разграничения вблизи поселка городского типа Станица Луганская в Луганской области произошел лесной пожар. Во время его тушения сдетонировало взрывное устройство, из-за чего пострадал спасатель.

Кроме того информировали о масштабном лесном пожаре под Харьковом, который остановил железнодорожные перевозки, а также полностью сжег село Горобьевка.