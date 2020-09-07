Год назад 35 политзаключенных вернулись в Украину. Фото: РБК
Год назад 35 политзаключенных вернулись в Украину. Фото: РБК

Год назад состоялся первый обмен пленными президента Владимира Зеленского. Его провели с Россией. 

Обмен стал возможен благодаря договоренностям Зе с Владимиром Путиным. Домой тогда вернулись все украинские моряки, которых при Порошенко послали "штурмовать" Керченский пролив, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и десятки других, давно сидевших в российской тюрьме.  

В РФ Украина выдала журналиста Кирилла Вышинского и еще 33 человека. 

Этот обмен тогда приветствовал весь мир - выражая надежду, что во взаимных отношениях Украины и России началась "оттепель". Однако это оказалось не так. Дальше обменов и половинчатых шагов по Донбассу дело не пошло. 

Но вернемся к тем, кого получила Украина. 

В списке освобожденных год назад - 35 украинцев. Судьбы этих людей тем не менее сложились по-разному. "Страна" разбиралась как. 

Роман Сущенко

Украинский журналист был арестован в 2016-м в России по обвинению в шпионаже. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

После освобождения он вернулся к  журналистской работе. Сделал выставку картин в Николаеве.

Вернувшись в Украину, Сущенко поблагодарил Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Порошенко - за то, что "начал переговорный процесс и в течение трех лет заключения поддерживал его семью". Зеленского - за то, что тот добился освобождения.

В этом году Сущенко будет баллотироваться на местных выборах 25 октября от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. По его словам, для него "большая честь быть частью этой политической силы, почтенных патриотов и единомышленников".

Роман Сущенко

Олег Сенцов

Украинского режиссера российский суд в августе 2015 года приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Заявлялось, что он планировал теракты на территории Крыма. К уже выполненным следствие отнесло поджог офиса партии "Единая Россия" в Симферополе весной 2014 года. К планируемым – взрыв памятника Ленину и мемориала Вечный огонь.

Вместе с ним был осужден и Александр Кольченко, тоже выпущенный по обмену. 

Сенцов был самым известным украинцем в российской тюрьме. Его освобождения требовали на Западе. Хроники из жизни Сенцова в тюрьме часто публиковались в прессе. 

По возвращению в Украину он получил квартиру в Киеве, купленную Фондом Виктора Пинчука. В столицу режиссер перевез свою семью - дочь и маму с сыном из Крыма (с женой он в разводе, она поддержала аннексию полуострова).

Сенцов воссоединился с семьей в Киеве. Фото: Facebook

На пресс-конференции после возвращения Сенцов признал, что, будучи в Крыму, обсуждал с единомышленниками вопросы взрывов и создания подрывных групп. И поддержал сожжение офиса "Единой России".

"Говорили, зачем вы его сожгли? Надо было по-другому. Ну как по-другому? Когда на тебя нападали с автоматами, что ты будешь делать?" - спросил Сенцов.

Он дистанцировался от политики, однако не уходил из публичной плоскости. В октябре 2019 года он заявил, что создает правозащитную организацию. Одновременно он начал переходить на украинский язык в своих Фейсбук-постах. 

Примечательно, что Сенцов, освобожденный Зеленским, неоднократно его критиковал. Так, он заявил, что стыдится президента после инцидента в Золотом, когда Зе поспорил с добровольцами. А после того как Зе опубликовал сообщение о соболезнованиях семьям тех, кто погиб в Одессе 2 мая 2014 года, Сенцов раскритиковал его примирительный тон. 

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

Сенцову в конце 2019 года вручили премию Андрея Сахарова. Он получил ее в Европарламенте. 

В июне 2020 года презентовал книгу "Вторую тоже стоит купить". Вместе с украинскими музыкантами снял клип в поддержку протестующих в Беларуси.

8 сентябре во Львове состоится презентация его книги в двух томах - дневника голодовки и тюремной прозы. На осень намечены съемки криминальной драмы Сенцова "Носорог", на которую выделили 25 миллионов из госбюджета. Это фильм о бандитах из 90-х. Интересно, что деньги для фильма Сенцова нашлись даже после того, как он начал ругать освободившего его Зеленского. 

На протяжении последнего года постоянно возникали слухи, что Сенцов намерен идти в политику при поддержке Виктора Пинчука и создаст собственную партию либо возглавит "осиротевший" без Вакарчука "Голос". Но пока они не подтверждаются. 

Хотя Сенцов постоянно делает политические заявления. Так что нельзя исключать, что ближе к парламентским выборам мы его увидим в одной из партий.

Александр Кольченко

Александр Кольченко проходил по одному делу с Олегом Сенцовым. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

На пресс-конференции с Сенцовым Кольченко признал, что участвовал в поджоге офиса "Единой России", который находился в многоквартирном жилом доме - то есть могли пострадать непричастные к политике люди. 

"Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно" - сказал освобожденный активист.

После освобождения Кольченко поездил по Европе и Украине, восстановился в Таврическом национальном университете имени Вернадского и также, как и Сенцов, получил квартиру в Киеве от Фонда Виктора Пинчука.

В августе этого года вместе получил 40 часов исправительных работ по статье "Хулиганство" после акции протеста под посольством Беларуси в Киеве. Он бросал в здание диппредставительства яйца. 

Александр Кольченко

Владимир Балух

Украинский активист из Крыма в августе 2017 года был приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении оружия.

После плена получил квартиру в Киеве от Фонда Пинчука. Активно выступал на акциях в поддержку Петра Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и Офисе генпрокурора. Участвовал в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе.

В этом году он участвует в местных выборах от партии Порошенко "Евросолидарность".

В Фейсбуке постит картинки, где освободившего его Зеленского называют "недоразумением".

Замглаву делегации Украины в ТКГ Фокина он называет "г@вном". 

Станислав Клых

Станислав Клых в 2016 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима российским судом за то, что в 1994-1995 годах участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований "Ичкерии". Станислав отверг все обвинения, заявив, что никогда не брал в руки оружие.

Клых историк и юрист по образованию. Как сообщали СМИ, после освобождения он не смог устроиться на работу и живет за счет родителей.

Станислав Клых

Николай Карпюк

Карпюк проходил по одному делу с Клыхом. Приговорен к 22,5 годам колонии строгого режима по аналогичным обвинениям.

Через год после освобождения вернулся к общественной деятельности, сейчас возглавляет общественное движение "Украинская общественная инициатива", критикует команду Зеленского:

"У нынешнего президента нет команды государственников. Команда "95-го квартала" довольно профессиональна для шоу-бизнеса, но не для государственного строительства... Система взяла его самого в крепкие тиски и успешно манипулирует им. Цементирующим фактором нашей государственной системы является коррупция", - пишет он в соцсетях.

В годовщину освобождения Карпюк написал, что "если Богу было нужно, чтобы я снова оказался в Украине, то я должен быть в центре борьбы украинской нации против врагов внутренних и внешних".

Алексей Сизонович

Алексей Сизонович - украинский пенсионер. В июле 2017 года суд в России приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей, признав виновным в терроризме.

Сизоновича в 2016 году задержали в "ЛНР" при попытке пересечь границу с РФ. Его обвинили в изготовлении взрывного устройства для совершения теракта в городе Каменск-Шахтинский. 

Это самый старший из освобожденных политзаключенных - сейчас ему 64 года. Как и четырем другим освобожденным, Алексею Ивановичу подарили квартиру в Киеве от фонда Пинчука. Он получил единоразовую помощь в размере 100 тыс. грн от государства.

Но сейчас украинец не может оформить пенсию, потому что необходимые документы остались на неподкононтрольной территории. 

Алексей Сизонович

Алексей Сизонович

Павел Гриб 

Павел Гриб был приговорен в России к шести годам колонии за содействие террористической деятельности. Его РФ получила после того, как Гриба задержали на украино-белорусской границе. Сам парень поехал в соседнюю страну, чтобы встретиться с девушкой из РФ, которую видел только в соцсетях.

Как позже показывала эта девушка - Гриб планировал теракты в России, чтобы отомстить за войну в Украине. В России он получил шесть лет колонии. Но свою вину он отрицал.

Во время прилета в Украину не подал руки Зеленскому. "Не подал руки, потому что не посчитал нужным", - объяснил он.

После освобождения принимал участие в акциях протеста "Нет капитуляции!", направленных против политики Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Его отец Игорь Гриб возглавил благотворительный фонд "Родственники политузников Кремля", он участвует в кампаниях в поддержку политзаключенных. Также выступает спикером от имени Павла.

Павел Гриб на акции "Нет капитуляции!"

Эдем Бекиров

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров обвинялся в незаконном хранении боеприпасов. После освобождения перенес несколько операций, поправляя здоровье. Создал ГО "Український центр протидії катувань".

Его дочь стала советником Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В августе этого года он попал в больницу Геническа с инфарктом. Об этом сообщила его жена.

 Эдем Бекиров. Фото: Громадське

Артур Панов

Украинский блогер и активист Евромайдана. В августе 2017 года российский суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима по обвинению в терроризме. 

После освобождения получил квартиру в Киеве от Фонд Виктора Пинчука, поскольку ему закрыт въезд на неподконтрольную территорию Луганской области, откуда он родом.

Обещал по памяти восстановить написанную в российской тюрьме книгу. В соцсети делает перепосты в поддержку Петра Порошенко.

Артур Панов

Евгений Панов

Житель Запорожья атошник Панов - фигурант дела о терактах в Крыму, которые в 2016 году, по версии россиян, планировала украинская разведка. За подготовку диверсий ему дали 8 лет. 

Панова обвинили в том, что он встречал вооруженную группу украинских диверсантов. 

Киев это отрицал и называл Панова политзаключенным. Однако в недавно всплывших "пленках Байдена-Порошенко" говорится, что Украина действительно планировала диверсии в Крыму.

Иначе сложно понять, почему с Пановым, от которого украинская разведка сперва открестилась, после возвращения в Украину общались как с героем. Он давал интервью порошенковскому "5 каналу", а также вместе с депутатом от "Евросолидарности" Ахтемом Чийгозом побывал в Берлине, где пообщался с немецкими политиками, экспертами, журналистами.

Пока о дальнейшей судьбе Панова ничего неизвестно. 

Евгений Панов. Фото: Укринформ

Судьба освобожденных моряков

25 ноября 2018 года буксир "Яны Капу", малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, когда их со стрельбой задержали российские пограничники. Украинским морякам инкриминировали статью обвинение в незаконном пересечении границы России.

По словам родственников моряков, все бывшие пленные продолжают служить в ВМСУ. После возвращения из России моряки проходили реабилитацию. Статус участников боевых действий моряки получили лишь этим летом.

Денежные компенсации, обещанные командованием, морякам до сих пор так и не выплачены полностью – бывшие пленные говорят, что средства поступают по частям. 

Один из моряков, побывавших в плену, попросив не называть его имя, сообщил "Стране", что после возвращения домой с ними неоднократно беседовали контрразведчики – пытаясь вычислить на предмет вербовки российскими спецслужбами.

"Предателей среди наших не было. Служба сейчас идет как обычно. Никаких особых льгот, кроме тех, что полагаются участникам боевых действий, у нас нет", - рассказал один из моряков.

Рассказываем о судьбе моряков. Капитан малого артиллерийского катера "Бердянск" Роман Мокряк буквально через месяц женился, воспользовавшись упрощенной процедурой "Шлюб за добу". Известно, что его жену зовут Оксана, с ней он прожил почти семь лет до захвата в плен.

После возвращения Роман Мокряк ремонтирует навигационное оборудование военных кораблей в Одессе. Служить на борту он не может по состоянию здоровья. Но уходить из флота не собирается. 

Пострадавшее судно "Бердянск" ремонтируют на Николаевском судостроительном заводе. В 2018 году он получил наибольшие повреждения. Шесть из семи моряков на борту были ранены. 

Старшему матросу катера "Бердянск" Юрию Безъязычному пришлось проходить лечение после освобождения - во время захвата он травмировал ногу. Он решил продолжить службу и учебу. В плен он попал будучи студентом третьего курса Одесского национального морского университета. Из-за плена ему предоставили академический отпуск.

Безъязычный живет в военном городке в пгт Черноморское под Одессой. Дома его ждали мать и сестра.

Юрий Безъязычный. Фото: usionline.com

Старший матрос "Бердянска" Андрей Артеменко во время обстрела получил осколочное ранение руки и прошел курс реабилитации после освобождения. Артеменко продолжил заочное обучение в Институте ВМС Украины Одесской морской академии. Также он женился после возвращения в Украину.

Андрей Артеменко с женой. Фото: dostyp.com.ua

Андрей Эйдер - матрос с "Бердянска", на момент захвата ему было 18 лет. Поход в Мариуполь был его вторым выходом в море. После освобождения, находясь в клинике "Феофания", он сделала предложение своей девушке. Эйдер собирается учиться на военного психолога в Институте ВМС.

Андрей Эйдер с девушкой. Фото: Униан

Капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко ("Бердянск") после освобождения прошел обследование, в ходе которого у него обнаружили злокачественную опухоль. Его прооперировали в Киеве израильские врачи. Опухоль развивалась около 10 месяцев, когда он находился в плену.

Денис Гриценко. Фото:  ТСН

Буксир "Яны Капу" вернулся в Одессу после длительного ремонта на военно-морской базе в Очакове Николаевской области. Его командир Олег Мельничук вместе с экипажем (старшим матросом Михаилом Власюком, старшим матросом Владимиром Терещенко, матросом Евгением Семидоцким, капитаном третьего ранга Владимиром Лисовым, мичманами Андреем Шевченко и Юрием Будзилой, механиком Сергеем Чулибой) участвовал в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, которые в этом году посетил Зеленский.

После освобождения свадьбы сыграли двое моряков с этого судна - Владимир Варимез (связист на "Яны Капу") и Виктор Беспальченко (матрос "Яны Капу").

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вернулся в строй ВМС Украины в июне этого года. Также после ремонта. Из шести членов команды морскую службу продолжили трое: капитан Богдан Небылица, матросы Андрей Опрыско и Сергей Цыбизов.

Освобожденные из плена офицеры СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также продолжили службу.

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