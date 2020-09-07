Год назад состоялся первый обмен пленными президента Владимира Зеленского. Его провели с Россией.

Обмен стал возможен благодаря договоренностям Зе с Владимиром Путиным. Домой тогда вернулись все украинские моряки, которых при Порошенко послали "штурмовать" Керченский пролив, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и десятки других, давно сидевших в российской тюрьме.

В РФ Украина выдала журналиста Кирилла Вышинского и еще 33 человека.

Этот обмен тогда приветствовал весь мир - выражая надежду, что во взаимных отношениях Украины и России началась "оттепель". Однако это оказалось не так. Дальше обменов и половинчатых шагов по Донбассу дело не пошло.

Но вернемся к тем, кого получила Украина.

В списке освобожденных год назад - 35 украинцев. Судьбы этих людей тем не менее сложились по-разному. "Страна" разбиралась как.

Роман Сущенко

Украинский журналист был арестован в 2016-м в России по обвинению в шпионаже. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

После освобождения он вернулся к журналистской работе. Сделал выставку картин в Николаеве.

Вернувшись в Украину, Сущенко поблагодарил Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Порошенко - за то, что "начал переговорный процесс и в течение трех лет заключения поддерживал его семью". Зеленского - за то, что тот добился освобождения.

В этом году Сущенко будет баллотироваться на местных выборах 25 октября от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. По его словам, для него "большая честь быть частью этой политической силы, почтенных патриотов и единомышленников".

Роман Сущенко

Олег Сенцов

Украинского режиссера российский суд в августе 2015 года приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Заявлялось, что он планировал теракты на территории Крыма. К уже выполненным следствие отнесло поджог офиса партии "Единая Россия" в Симферополе весной 2014 года. К планируемым – взрыв памятника Ленину и мемориала Вечный огонь.

Вместе с ним был осужден и Александр Кольченко, тоже выпущенный по обмену.

Сенцов был самым известным украинцем в российской тюрьме. Его освобождения требовали на Западе. Хроники из жизни Сенцова в тюрьме часто публиковались в прессе.

По возвращению в Украину он получил квартиру в Киеве, купленную Фондом Виктора Пинчука. В столицу режиссер перевез свою семью - дочь и маму с сыном из Крыма (с женой он в разводе, она поддержала аннексию полуострова).

Сенцов воссоединился с семьей в Киеве. Фото: Facebook

На пресс-конференции после возвращения Сенцов признал, что, будучи в Крыму, обсуждал с единомышленниками вопросы взрывов и создания подрывных групп. И поддержал сожжение офиса "Единой России".

"Говорили, зачем вы его сожгли? Надо было по-другому. Ну как по-другому? Когда на тебя нападали с автоматами, что ты будешь делать?" - спросил Сенцов.

Он дистанцировался от политики, однако не уходил из публичной плоскости. В октябре 2019 года он заявил, что создает правозащитную организацию. Одновременно он начал переходить на украинский язык в своих Фейсбук-постах.

Примечательно, что Сенцов, освобожденный Зеленским, неоднократно его критиковал. Так, он заявил, что стыдится президента после инцидента в Золотом, когда Зе поспорил с добровольцами. А после того как Зе опубликовал сообщение о соболезнованиях семьям тех, кто погиб в Одессе 2 мая 2014 года, Сенцов раскритиковал его примирительный тон.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", – написал он.

Сенцову в конце 2019 года вручили премию Андрея Сахарова. Он получил ее в Европарламенте.

В июне 2020 года презентовал книгу "Вторую тоже стоит купить". Вместе с украинскими музыкантами снял клип в поддержку протестующих в Беларуси.

8 сентябре во Львове состоится презентация его книги в двух томах - дневника голодовки и тюремной прозы. На осень намечены съемки криминальной драмы Сенцова "Носорог", на которую выделили 25 миллионов из госбюджета. Это фильм о бандитах из 90-х. Интересно, что деньги для фильма Сенцова нашлись даже после того, как он начал ругать освободившего его Зеленского.

На протяжении последнего года постоянно возникали слухи, что Сенцов намерен идти в политику при поддержке Виктора Пинчука и создаст собственную партию либо возглавит "осиротевший" без Вакарчука "Голос". Но пока они не подтверждаются.

Хотя Сенцов постоянно делает политические заявления. Так что нельзя исключать, что ближе к парламентским выборам мы его увидим в одной из партий.

Александр Кольченко

Александр Кольченко проходил по одному делу с Олегом Сенцовым. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

На пресс-конференции с Сенцовым Кольченко признал, что участвовал в поджоге офиса "Единой России", который находился в многоквартирном жилом доме - то есть могли пострадать непричастные к политике люди.

"Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно" - сказал освобожденный активист.

После освобождения Кольченко поездил по Европе и Украине, восстановился в Таврическом национальном университете имени Вернадского и также, как и Сенцов, получил квартиру в Киеве от Фонда Виктора Пинчука.

В августе этого года вместе получил 40 часов исправительных работ по статье "Хулиганство" после акции протеста под посольством Беларуси в Киеве. Он бросал в здание диппредставительства яйца.

Александр Кольченко

Владимир Балух

Украинский активист из Крыма в августе 2017 года был приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении оружия.

После плена получил квартиру в Киеве от Фонда Пинчука. Активно выступал на акциях в поддержку Петра Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и Офисе генпрокурора. Участвовал в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе.

В этом году он участвует в местных выборах от партии Порошенко "Евросолидарность".

В Фейсбуке постит картинки, где освободившего его Зеленского называют "недоразумением".

Замглаву делегации Украины в ТКГ Фокина он называет "г@вном".

Станислав Клых

Станислав Клых в 2016 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима российским судом за то, что в 1994-1995 годах участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований "Ичкерии". Станислав отверг все обвинения, заявив, что никогда не брал в руки оружие.

Клых историк и юрист по образованию. Как сообщали СМИ, после освобождения он не смог устроиться на работу и живет за счет родителей.

Станислав Клых

Николай Карпюк

Карпюк проходил по одному делу с Клыхом. Приговорен к 22,5 годам колонии строгого режима по аналогичным обвинениям.

Через год после освобождения вернулся к общественной деятельности, сейчас возглавляет общественное движение "Украинская общественная инициатива", критикует команду Зеленского:

"У нынешнего президента нет команды государственников. Команда "95-го квартала" довольно профессиональна для шоу-бизнеса, но не для государственного строительства... Система взяла его самого в крепкие тиски и успешно манипулирует им. Цементирующим фактором нашей государственной системы является коррупция", - пишет он в соцсетях.

В годовщину освобождения Карпюк написал, что "если Богу было нужно, чтобы я снова оказался в Украине, то я должен быть в центре борьбы украинской нации против врагов внутренних и внешних".

Алексей Сизонович

Алексей Сизонович - украинский пенсионер. В июле 2017 года суд в России приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей, признав виновным в терроризме.

Сизоновича в 2016 году задержали в "ЛНР" при попытке пересечь границу с РФ. Его обвинили в изготовлении взрывного устройства для совершения теракта в городе Каменск-Шахтинский.

Это самый старший из освобожденных политзаключенных - сейчас ему 64 года. Как и четырем другим освобожденным, Алексею Ивановичу подарили квартиру в Киеве от фонда Пинчука. Он получил единоразовую помощь в размере 100 тыс. грн от государства.

Но сейчас украинец не может оформить пенсию, потому что необходимые документы остались на неподкононтрольной территории.

Алексей Сизонович

Павел Гриб

Павел Гриб был приговорен в России к шести годам колонии за содействие террористической деятельности. Его РФ получила после того, как Гриба задержали на украино-белорусской границе. Сам парень поехал в соседнюю страну, чтобы встретиться с девушкой из РФ, которую видел только в соцсетях.

Как позже показывала эта девушка - Гриб планировал теракты в России, чтобы отомстить за войну в Украине. В России он получил шесть лет колонии. Но свою вину он отрицал.

Во время прилета в Украину не подал руки Зеленскому. "Не подал руки, потому что не посчитал нужным", - объяснил он.

После освобождения принимал участие в акциях протеста "Нет капитуляции!", направленных против политики Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Его отец Игорь Гриб возглавил благотворительный фонд "Родственники политузников Кремля", он участвует в кампаниях в поддержку политзаключенных. Также выступает спикером от имени Павла.

Павел Гриб на акции "Нет капитуляции!"

Эдем Бекиров

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров обвинялся в незаконном хранении боеприпасов. После освобождения перенес несколько операций, поправляя здоровье. Создал ГО "Український центр протидії катувань".

Его дочь стала советником Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В августе этого года он попал в больницу Геническа с инфарктом. Об этом сообщила его жена.

Эдем Бекиров. Фото: Громадське

Артур Панов

Украинский блогер и активист Евромайдана. В августе 2017 года российский суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима по обвинению в терроризме.

После освобождения получил квартиру в Киеве от Фонд Виктора Пинчука, поскольку ему закрыт въезд на неподконтрольную территорию Луганской области, откуда он родом.

Обещал по памяти восстановить написанную в российской тюрьме книгу. В соцсети делает перепосты в поддержку Петра Порошенко.

Артур Панов

Евгений Панов

Житель Запорожья атошник Панов - фигурант дела о терактах в Крыму, которые в 2016 году, по версии россиян, планировала украинская разведка. За подготовку диверсий ему дали 8 лет.

Панова обвинили в том, что он встречал вооруженную группу украинских диверсантов.

Киев это отрицал и называл Панова политзаключенным. Однако в недавно всплывших "пленках Байдена-Порошенко" говорится, что Украина действительно планировала диверсии в Крыму.

Иначе сложно понять, почему с Пановым, от которого украинская разведка сперва открестилась, после возвращения в Украину общались как с героем. Он давал интервью порошенковскому "5 каналу", а также вместе с депутатом от "Евросолидарности" Ахтемом Чийгозом побывал в Берлине, где пообщался с немецкими политиками, экспертами, журналистами.

Пока о дальнейшей судьбе Панова ничего неизвестно.

Евгений Панов. Фото: Укринформ

Судьба освобожденных моряков

25 ноября 2018 года буксир "Яны Капу", малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, когда их со стрельбой задержали российские пограничники. Украинским морякам инкриминировали статью обвинение в незаконном пересечении границы России.

По словам родственников моряков, все бывшие пленные продолжают служить в ВМСУ. После возвращения из России моряки проходили реабилитацию. Статус участников боевых действий моряки получили лишь этим летом.

Денежные компенсации, обещанные командованием, морякам до сих пор так и не выплачены полностью – бывшие пленные говорят, что средства поступают по частям.

Один из моряков, побывавших в плену, попросив не называть его имя, сообщил "Стране", что после возвращения домой с ними неоднократно беседовали контрразведчики – пытаясь вычислить на предмет вербовки российскими спецслужбами.

"Предателей среди наших не было. Служба сейчас идет как обычно. Никаких особых льгот, кроме тех, что полагаются участникам боевых действий, у нас нет", - рассказал один из моряков.

Рассказываем о судьбе моряков. Капитан малого артиллерийского катера "Бердянск" Роман Мокряк буквально через месяц женился, воспользовавшись упрощенной процедурой "Шлюб за добу". Известно, что его жену зовут Оксана, с ней он прожил почти семь лет до захвата в плен.

После возвращения Роман Мокряк ремонтирует навигационное оборудование военных кораблей в Одессе. Служить на борту он не может по состоянию здоровья. Но уходить из флота не собирается.

Пострадавшее судно "Бердянск" ремонтируют на Николаевском судостроительном заводе. В 2018 году он получил наибольшие повреждения. Шесть из семи моряков на борту были ранены.

Старшему матросу катера "Бердянск" Юрию Безъязычному пришлось проходить лечение после освобождения - во время захвата он травмировал ногу. Он решил продолжить службу и учебу. В плен он попал будучи студентом третьего курса Одесского национального морского университета. Из-за плена ему предоставили академический отпуск.

Безъязычный живет в военном городке в пгт Черноморское под Одессой. Дома его ждали мать и сестра.

Юрий Безъязычный. Фото: usionline.com

Старший матрос "Бердянска" Андрей Артеменко во время обстрела получил осколочное ранение руки и прошел курс реабилитации после освобождения. Артеменко продолжил заочное обучение в Институте ВМС Украины Одесской морской академии. Также он женился после возвращения в Украину.

Андрей Артеменко с женой. Фото: dostyp.com.ua

Андрей Эйдер - матрос с "Бердянска", на момент захвата ему было 18 лет. Поход в Мариуполь был его вторым выходом в море. После освобождения, находясь в клинике "Феофания", он сделала предложение своей девушке. Эйдер собирается учиться на военного психолога в Институте ВМС.

Андрей Эйдер с девушкой. Фото: Униан

Капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко ("Бердянск") после освобождения прошел обследование, в ходе которого у него обнаружили злокачественную опухоль. Его прооперировали в Киеве израильские врачи. Опухоль развивалась около 10 месяцев, когда он находился в плену.

Денис Гриценко. Фото: ТСН

Буксир "Яны Капу" вернулся в Одессу после длительного ремонта на военно-морской базе в Очакове Николаевской области. Его командир Олег Мельничук вместе с экипажем (старшим матросом Михаилом Власюком, старшим матросом Владимиром Терещенко, матросом Евгением Семидоцким, капитаном третьего ранга Владимиром Лисовым, мичманами Андреем Шевченко и Юрием Будзилой, механиком Сергеем Чулибой) участвовал в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, которые в этом году посетил Зеленский.

После освобождения свадьбы сыграли двое моряков с этого судна - Владимир Варимез (связист на "Яны Капу") и Виктор Беспальченко (матрос "Яны Капу").

Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вернулся в строй ВМС Украины в июне этого года. Также после ремонта. Из шести членов команды морскую службу продолжили трое: капитан Богдан Небылица, матросы Андрей Опрыско и Сергей Цыбизов.

Освобожденные из плена офицеры СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также продолжили службу.