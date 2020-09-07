Обнародованы данные о российских и украинских бизнесменах, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Список из 34 человек, в число которых вошли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, опубликовала газета Politis.

В обнародованный список, который утверждали еще в 2008-2012 годах, вошли те бизнесмены, которые принадлежали к "группе высокого риска": тогда они находились под следствием или их бизнес подпадал под санкции и админштрафы.

Среди украинцев в этом списке:

бизнесмен Игорь Коломойский и его семья,

бизнесмен Геннадия Боголюбова,

экс-секретарь СНБО и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук,

Елена Гайдук,

Михаил Киперман с супругой,

глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин.

Из россиян в список вошли:

бывший член правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко,

первый зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев,

основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский,

бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев,

предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена,

муж певицы Алсу Ян Абрамов.

Как пишет Politis, перечисленные имена содержались в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны. Раньше он был засекречен, однако теперь гриф "секретно" сняли.

Напомним, "Страна" писала о том, как работает черный рынок "корочек" в странах ЕС.

Также мы писали, что The Guardian опубликовала списки украинских и российских богачей, получивших за деньги гражданство Кипра.