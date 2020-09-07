С сегодняшнего дня, 7 сентября, из-за карантина в "Укрзализныце" приостановили посадку пассажиров на станции в Тернополе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Со станции в Тернополе больше не будут продаваться билеты на поезда со следующим сообщением: №21/22 Харьков-Трускавец, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Снятин-Одесса-Черновцы, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №41/42 Днепр-Трускавец, №715/716 Киев-Львов.

Те из пассажиров, которые решат вернуть билеты, смогут получить 100% возмещение его стоимости.

Напомним, из-за новых "красных" городов "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на четыре станции. С 24 августа перестали продавать билеты на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поездам, следовавшим из Черновцов, внесли изменения в маршрут.

Как сообщалось, в августе "Укрзализныця" восстанавила движение поезда "Киев-Запорожье".