В воскресенье, 6 сентября, в Минске, где на акцию протеста вышли десятки тысяч митингующих, задержали члена Координационного совета оппозиции Андрея Егорова.

Об этом в Telegram-канале сообщил Координационный совет.

Егоров - директор Центра европейской трансформации. Его задержание произошло в районе ул. Чеботарева.

"Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - сообщил Координационный совет вечером 6 сентября.

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа, в день проведения выборов президента, по итогам которых ЦИК объявила победителем Лукашенко. Их участники не верят в победу действующего президента и требуют честного голосования. После этого в республике образовался Координационный совет, члены которого настаивают на передаче власти.

Напомним, 5 сентября член Координационного совета Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее насильно вывезли в Польшу.

Также мы писали о том, как в Минске 6 сентября прошел "Марш единства" против Лукашенко - с задержаниями, избиениями и военной техникой.