Энергия лунных суток благоприятна для судьбоносных поступков. Осознанное нахождение в одиночестве также поможет достичь успеха. Лучше остаться дома, сделать уборку, постараться обрести свободу от груза прошлого, сомнений, финансовых долгов. Сегодня можно "заказать" сон.

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Овен (21.03 - 20.04)

Звезды советуют Овнам преодолеть сомнения на пути к фундаментальным изменениям. Сегодня на первый план может выйти стабильный заработок, а также сбалансированное питание. Самое время составить личный финансовый план на эти два случая.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня потенциально успешный день для Тельцов, когда многое будет зависеть от вашей собранности и организованности. Прекрасный день для бизнеса и спортивных тренировок. Вечером вам будет обеспечена солидная финансовая поддержка.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо запастись терпением и планомерно выполнять поставленные задачи. Тем, у кого есть дети, нужно посвятить им больше времени и внимания. Попытайтесь окружить себя людьми, рядом с которыми чувствуете себя защищенными и уверенными.

Рак (22.06 - 22.07)

Чтобы обезопасить себя, постарайтесь не меняться под натиском изменений, которые произойдут сегодня. Не волнуйтесь, если ваша жизнь перевернется вверх дном. Откуда вы знаете, что жизнь, которая настанет, будет хуже. Живите настоящим!

Лев (23.07 - 23.08)

Действия важнее слов, поэтому звезды советуют вам стать сегодня немного практичнее. Это позволит вам занять заметное положение и продвинуться в профессиональной сфере. В делах можно положиться на интуицию и жизненный опыт.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня надежными помощниками Дев станут родственники, от которых вы получите заряд энергии, чтобы преодолеть жизненные трудности. Не позволяйте своему прошлому влиять на будущее, чтобы обрести счастье.

Весы (24.09 - 23.10)

В стремлении достичь стабильности - не пытайтесь жить с оглядкой на окружающих. Рядом с вами есть люди, которые могут сделать вас счастливыми одним лишь признанием в том, что сильно вас любят. Звезды советуют не отпускать такого человека надолго от себя.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы способны справиться с любыми трудностями и даже помочь окружающим. Однако не рассчитывайте на то, что знакомые тут же отплатят вам добром, оказывайте содействие ради собственного блага и действуйте по зову сердца.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам необходимо проявить себя исполнительными на работе и хозяйственными - дома. Справиться с этим объемом задач позволит ваша организованность. Вечером есть возможность разрешить внутренние противоречия и скорректировать решение важной проблемы.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов возможны непредвиденные события на работе. Вероятны конфликты или расхождение во взглядах с руководством. Внезапные осложнения можно разрешить за счет экспертного оперативного вмешательства. Вечером можно заняться прикладным творчеством.

Водолей (21.01 - 20.02)

В жизни Водолеев произойдут счастливые перемены, у которых есть и другая сторона. Это безопасность ваших близких, семейное спокойствие и здоровье. Звезды советуют вам просчитывать все шаги наперед и подумать о защищенности вкладов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не придется надеяться на счастливый случай в достижении успеха. Главной мотивацией в работе станет материальная составляющая и счастливое будущее. При наличии свободного времени рекомендованы умеренные физические нагрузки.