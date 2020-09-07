Глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили прокомментировал фото, на котором он с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и "слугой народа" Елизаветой Ясько сидит за одним столом. По словам Михо, Богдан его друг, но никаких общих политических проектов они не планируют.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил в Facebook.

Так, Саакашвили заявил, что у него с Андреем Богданом дружеские отношения - так же, как и со многими другими людьми с разным политическим бэкграундом.

"У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению", - написал Саакашвили.

По его словам, его политическая позиция заключается в том, что он полностью поддерживает президента Владимира Зеленского и пытается "быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ".

"Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - заявил Михо.

Напомним, недавно Саакашвили заявил, что покидает Украину и уезжает в Грузию.

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