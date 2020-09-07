5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут в этом году по новым правилам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Так, через месяц, будет определено, какой будет избирательная система - пропорциональная или мажоритарная - в зависимости от количества избирателей.

Депутатов сельских поселковых и городских советов будут избирать: если более 10 тыс. избирателей – по пропорциональной системе с условно открытыми списками (выдвижение исключительно политическими партиями); менее 10 тыс. – по мажоритарке (самовыдвижение или выдвижение политическими партиями).

Выборы сельских, поселковых и городских председателей будут проходить: при наличии более 75 тыс. избирателей – по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто не набрал более 50%); менее 75 тыс. – по мажоритарной системе относительного большинства (в один тур).

Как пройдут местные выборы-2020. Инфографика: Facebook/ Верховна Рада України

Напомним, вместе с местными выборами может быть проведен всеукраинский опрос о Донбассе.

Также мы писали, что санитарный врач объяснил, как пройдут местные выборы в "красных" из-за коронавируса регионах.