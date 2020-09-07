В Украине с начала пандемии зарегистрировали 138 068 случаев Covid-19. За сутки 2 174 новых случая, 31 умер, 379 выздоровели.

Об этом сообщает СНБО утром 7 сентября.

За все время умерли 2 877 человек, выздоровели 62 606.

Статистика СНБО

Самый высокий суточный прирост за минувшие сутки зафиксировали в Киеве (244 случая), во Львовской области (186), в Черновицкой области (163), в Тернопольской области (165), в Ивано-Франковской области (161).

Напомним, что утром 7 сентября с начала пандемии в мире зарегистрировали уже более 27 млн случаев Covid-19.

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