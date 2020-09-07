Из-за мощнейшего тайфуна "Хайшен", который обрушил ураган и ливень на Японию 6 сентября, сообщение об эвакуации получили 1,6 миллиона жителей страны.

Об этом сообщает NHK.

Эвакуация объявлена в шести префектурах на юго-западе страны: Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима.

Утром в понедельник, 7 сентября, расстояние от тайфуна до ближайшего города - Цусима в префектуре Нагасаки - составляет 110 км. Скорость ветра превышает 155 км/ч.

Сообщается, что тайфун затронет остров Кюсю и часть региона Тюгоку на острове Хонсю. Возможны оползни, подъем воды в реках и наводнения. Уже известно о 32 пострадавших на Кюсю. Без света из-за стихии остались более 500 тысяч домов. Тайфун стал причиной отмены около 580 внутренних авиарейсов и остановки движения поездов.

Напомним, на прошлой неделе на регион России обрушился тайфун "Майсак". Известно о погибших и более 50 пострадавших.

Также мы писали, что в конце прошлого года на Филиппинах бушевал тайфун "Урсула".