Штаб ООС в понедельник, 7 сентября, в утренней сводке сообщил, что 6 сентября был убит первый украинский военный с начала перемирия на Донбассе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирование Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. Очередью из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников около Красногоровка. В результате обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ. Ему вовремя оказали медпомощь и доставили в лечебное учреждение" - говорится в сводке.

На другом участке фронта, возле Причепиловки в Луганской области в результате обстрела из стрелкового оружия один украинский военный погиб.

При этом с начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Напомним, что ранее глава "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по траншеям украинских ВСУ под Горловкой, которые, по его словам, были вырыты после перемирия.

После этого Киев сообщил, что созывает экстренное заседание ТКГ из-за приказа открыть огонь по украинским позициям.