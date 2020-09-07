С понедельника, 7 сентября, в Израиле, в городах с высоким уровнем распространения коронавируса, входящих в "красную" коронавирусную зону, вводится комендантский час.

Об этом сообщает Newsru.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал введение таких мер в 40 городах. Кроме того, в этих населенных пунктах закроют школы и детские сады, ограничат передвижение населения. Бизнесы, кроме тех, которые относятся к категории жизненно необходимых, обяжут закрываться в 19:00. Так, продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

С 19:00 до 5:00 передвижение граждан ограничено до 500 метров. Исключение составляют случаи необходимости купить жизненно важные товары или обратиться за медицинской помощью.

Вне зависимости от времени суток запрещены массовые собрания более 10 человек в закрытом помещении и более 20 на открытых пространствах.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 октября.

Также мы писали, что во втором по величине городе Австралии ввели комендантский час из-за вспышки коронавируса.