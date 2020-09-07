Сегодня истекает срок второго "ультиматума Пушилина" - 7 сентября "глава ДНР" обещал обстрелять украинские позиции под Горловкой, которые укреплялись после начала перемирия. Что, по мнению сепаратистов, нарушает договоренности, заключенные в июле.

Перед днем "Ч", на выходных, началось серьезное обострение ситуации - Киев обвинил противника в убийстве и ранении военных. То есть объявлено о первых боевых потерях.

Сорвет ли эта ситуация официальное перемирие - разбиралась "Страна".

Как начиналось обострение

Напомним, как накалялась обстановка вокруг перемирия на Донбассе.

Ровно месяц - с 27 июля по 27 августа - стороны не фиксировали значительных нарушений. А 28 августа впервые прозвучал "ультиматум Пушилина".

Руководитель "ДНР" заявил, что 3 сентября откроет огонь по позициям украинских войск между Торецком и Горловкой (поселок Шумы). По его словам, ВСУ оборудовали укрепления впереди линии фронта, нарушив пункт перемирия, в котором говорится, что такие шаги приравниваются к наступлению. Если новые позиции не уберут, то будет отдан приказ на артиллерийский удар по ним.

Украинская власть в ответ на эти заявления хранила гробовое молчание. При этом ответил 503-й батальон морской пехоты, который удерживает означенные позиции. Он в довольно развязном тоне заявил, что никто никуда не уйдет, а Пушилин, если хочет, может прийти и попробовать атаковать.

В то же время в одном из сюжетов "5 канала" шла речь о том, что после перемирия бойцы батальона укрепляли и восстанавливали окопы и укрытия, которые накануне регулярно накрывались артиллерией "ДНР", поскольку находились в серой зоне.

Как сообщили нашим журналистам бойцы, это бывшие позиции самих сепаратистов, которые их покинули, когда выравнивали линию фронта в прошлом году. А заняли их украинские силы еще до перемирия - в начале лета. И тогда же (а не сейчас) занимались их укреплением.

Минуло третье сентября, но срыва перемирия не произошло. И только через два дня Пушилин подтвердил свой ультиматум, но перенес его исполнение на понедельник, 7 сентября.

Он заявил, что нарушение ликвидировано не было и в назначенный день будет открыт огонь. После этого стало понятно, что вопрос серьезный, и официальный Киев начал реагировать. Глава ООС вечером 5 сентября заявил, что никаких нарушений на Шумах нет и на огонь "ДНР" будет дан такой же ответ.

При этом штаб пошел в контратаку и обвинил сепаратистов в обстреле из гранатомета украинских позиций под Красногоровкой, вследствие чего был ранен военный. В "ДНР" заявили, что он подорвался на своей же мине.

Параллельно начались дипломатические телодвижения. Леонид Кравчук запросил экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, а глава МИД Дмитрий Кулеба - звонок российскому коллеге Сергею Лаврову.

Ни то, ни другое событие не состоялось. В итоге украинская делегация ТКГ собралась сама с собой, после чего Офис президента выдал сообщение, сделанное в очень примирительных тонах.

В нем говорится, что ОБСЕ не обнаружила нарушений в Шумах, а Киев привержен перемирию. Причем до такой степени, что не будет давать ответ за раненого под Красногоровкой.

Одновременно, как рассказали "Стране" украинские бойцы, ВСУ отвели личный состав с опорных пунктов в серой зоне (которые и были предметом конфликта), а траншеи там начали закапывать.

При этом в 503-м батальоне отвод сил опровергли, однако штаб Операции объединенных сил на этот счет промолчал, заявляя лишь, что никаких нарушений не было. И, скорее всего, никаких официальных подтверждений ни отвода сил, ни демонтажа "спорных" укреплений не будет - в ООС не хотят получить обвинения в "уступках" противнику.

В тот же вечер 6 сентября ситуация стала накаляться снова. Штаб ООС заявил о первой боевой потере за время перемирия. Было сказано, что противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинцам неподалеку от Причепиловки на Луганщине. В результате обстрела один военнослужащий погиб.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении ООС. То есть прямо заявили, что обстреляли в ответ.

Одновременно в "ЛНР" заявили, что военнослужащий погиб из-за внутренней перестрелки на украинских позициях. Также ничего не было сказано о том, что по позициям луганских сепаратистов был открыт огонь - в "ЛНР" не жаловались ни на обстрелы, ни на потери.

Утром 7 сентября - то есть в день ультиматума - штаб ООС сообщил о том, что в районе Шум противник вчера сделал два "провокационных выстрела" из подствольного гранатомета, без потерь с украинской стороны.

Очевидно, что перемирие сейчас находится на грани срыва. Впрочем, пока ни одна сторона официально из него не выходит. Но чего ожидать дальше?

Развитие событий на Донбассе. Два сценария

Как видим, если первый "ультиматум Пушилина" на официальном уровне проигнорировали, то второй вызвал достаточно разнообразную реакцию Украины.

Помимо заявлений о том, что "мы ничего не нарушали и в случае чего откроем ответный огонь", Киев начал видеть куда больше нарушений со стороны сепаратистов. И обвинил их в двух агрессивных актах - ранении одного военного и гибели второго.

Это прецедент - первые боевые потери за весь срок перемирия. Что равноценно его срыву.

Со стороны ситуация видится как информационный контрудар на заявления "главы ДНР".

Пушилин первым обвинил Украину в срыве перемирия под Шумами и пригрозил огневой атакой. Но после данных ООС о гибели и ранении военных удар от "ДНР" будет истолкован в Киеве как дальнейшая агрессия - а не как реакция на украинские укрепления под Горловкой.

Но есть и второй вопрос - к чему приведет этот удар, если он состоится? И будет ли он вообще? Здесь видится два основных сценария.

Первый - историю постараются замять.

Тут масса вариантов. Донецк, например, вообще откажется от ультиматума. Пушилин уже сам нарушал однажды поставленные сроки третьего сентября. А сейчас он может сказать, например, что украинская сторона устранила нарушения, а потому и повод для удара пропал.

Кстати, так пока и происходит. Пушилин заявил, что отсрочил исполнение своего указания до 10 часов утра 9 сентября. То есть до среды. Объяснив это тем, что на позициях украинцев заметили некую активность, которая может быть попытками устранить нарушения.

То есть "ультиматум" не отменен, но уже второй раз перенесен. Что делает этот сценарий пока наиболее вероятным: после игры на нервах атака не состоится.

Еще один вариант - сепаратисты заявят, что уничтожили выдвинувшиеся в серую зону позиции. Украина сообщит, что провела контрудар. На этом напряженность начнет уходить и кое-какое время перемирие будет продолжаться.

Cудя по вчерашним заявлениям Офис президента заинтересован в том, чтобы перемирие продолжалось. Потому что его срыв накануне местных выборов предопределит поражение партии Зеленского на юго-востоке.

Однако удержать ситуацию после серьезных обменов ударами (пусть даже информационными) будет очень сложно. Главным образом из-за позиции внутри самой Украины.

Второй - перемирие сорвется.

Главным фактором здесь видится позиция "партии войны" в Украине. Первые боевые потери на фронте, которые уже зафиксированы, уже вызвали обвинения в адрес Зеленского в предательстве и трусости из-за отсутствия должной реакции. И, чтобы сбить волну, Банковая может сделать какие-то шаги, призванные показать, что президент может "дать сдачи" на Донбассе.

Даже если эта сдача будет по факту некритической, неизвестно, как ее истолкует противник и не начнется ли цепная реакция. Тем более что сейчас Москва вообще не склонна подыгрывать Зеленскому, понимая, что президент работает не столько на мир, сколько на свой рейтинг перед выборами. А политическую часть Минских соглашений (ключевой элемент мирного урегулирования) как не выполнял, так и не выполняет.

Какой из сценариев реализуется - узнаем уже сегодня.