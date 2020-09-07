Мэр Одессы Геннадий Труханов, который обещал убрать затонувший танкер Delfi 3-5 сентября, сообщил, что операция вышла на финальный этап и после откачки воды судно отбуксируют в Черноморск.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера.После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск.

Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс. Поэтому очень рад, что вопросом занимаются специалисты, а не политические деятели" - написал Геннадий Труханов.

При этом в комментарии к посту министр инфраструктуры Владислав Криклий, который также вчера отчитался о финальной стадии операции, написал: "Товарищ мэр, а причем здесь вы?"

Напомним, что судно прибило штормом к пляжу в ночь на 23 ноября 2019 года. Танкер безуспешно пытались несколько раз поднять, а его владелец через суд пытался запретить Администрации морских портов совершать какие-либо действия по отношению к судну. В свою очередь, АМПУ требовало взыскать с владельца почти 2,4 млн грн, потраченных на Delfi.

Ранее Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший у пляжа "Дельфин" танкер Delfi, частично удовлетворив иск АМПУ.

На днях из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо. Вода загрязнилась почти в 6 раз больше нормы.