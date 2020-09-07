Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что Россия несет главную ответственность за водоснабжение Крыма. При этом Украина, по ее словам, должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав крымчан.

Об это сообщают РИА Новости.

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", – заявила Тросселл.



Она добавила, что в управлении Верховного комиссара ООН полагают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма".

Но при этом и Киев должен поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав жителей полуострова.

"Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории"- сказала Тросселл.

Представитель ООН отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором она высказано беспокойство по поводу доступа к воде в Крыму.

Также Тросселл напомнила позицию ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после аннексии подача воды по каналу была прекращена.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Украина возобновит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.

После в СНБО заявили, что в Крыму катастрофы с водой нет и Украина ее туда поставлять не будет.