По состоянию на 7 сентября в мире зарегистрировано более 27 миллионов случаев заболевания Covid-19. При этом по показателю суточного прироста Украина находится на 15 месте.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На утро понедельника статистика по коронавирусу в мире такая: 27 003 973 заболевших начала пандемии.

Больше всего случаев выявили в США (6,2 млн), Бразилии и Индии (по 4,1 млн), России (1 млн). За месяц коронавирусом в мире заразились 8 млн человек.

По общему количеству случаев Covid-19 Украина на 24 месте - 139 171 случай. По суточной заболеваемости на 15-м - 2 107 случаев за предыдущие сутки.

Данные по коронавирусу в мире на утро 7 сентября. Статистика университета Джона Хопкинса

По данным Worldometers, в десятке по суточной заболеваемости Индия (91 723), США (31 110), Бразилия (14 606), Колумбия (8065), Франция (7071), Аргентина (6986), Мексика (6319), Перу (6275), Россия (5195), Ирак (3651).

Напомним, что список "красных" регионов Украины пополнила еще одна область.

Также мы писали, что в МОЗ Украины показали алгоритм действий пациентов и докторов при подозрении на коронавирус.