В понедельник, 7 сентября, в Украине обещают жаркую погоду, на западе пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе в понедельник грозовые дожди. В Луцке, Львове и Ровно днем до +18...+21. В Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черновцах +24...+28.

Осадки прогнозируют и в Житомирской области. Там сегодня до +26...+28.

В Чернигове и Сумах сухо и солнечно - до +27...+29.

В центре, Черкассах, Полтаве, Виннице, Кропивницком, зонты сегодня не пригодятся. Воздух прогреется до +27...+29.

На востоке также без осадков. Столбики термометров в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье и Днепре поднимутся до +28...+30.

На юге также будет светить солнце, дневная температура +27...+29.

В Киеве сегодня обещают переменную облачность без осадков. Днем до +27...+29, ночью +14...+16.

Прогноз погоды на 4 сентября. Укргидрометцентр

Напомним, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Также мы писали, что в первый день осени жара в Киеве побила температурный рекорд.