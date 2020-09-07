В воскресенье, 6 сентября, на телеканале 1+1 прошел второй эфир седьмого сезона популярного шоу "Танцы со звездами". После него из соревнования выбыла первая пара.

В конце программы в зоне риска оказались три пары: Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Мельник и Аделина Дели. В итоге проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева.

Прощаясь Танкович сказал, что вылет произошел быстрее, чем он планировал, и поблагодарил свою наставницу Илону Гвоздеву.

"Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег вдали от моря, где-то в лесу. Но она смогла сделать так, что я начал двигаться" - сказал он.

Напомним, что ранее мы писали, кто из знаменитостей и танцоров участвует в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами" на 1+1.

А также, что телеведущая Ольга Фреймут приняла участие, несмотря на то что у нее диагностировали коронавирус.