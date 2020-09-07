Вечером в воскресенье, 6 сентября, в столице Черногории Подгорице, где неделю назад состоялись выборы в парламент, прошла массовая уличная акция.

Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы акции неизвестны, но последнюю неделю правящая партия бессменного президента страны Мило Джукановича активно призывала граждан принять участие в манифестации. При этом представители оппозиции предупреждали своих сторонников "о возможных провокациях" в ходе акции и призывали сторонников "перетерпеть последнюю агонию правящего режима".

На площади Независимости в Подгорице собрались люди с национальными флагами. К ним обратились активисты, призвавшие бороться за независимую Черногорию". Собравшиеся скандировали лозунги "Вива Черногория!" и "Это не Сербия!"

По приблизительным данным в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Она длилась полтора часа.

Акция в Черногории. Фото: Mina

Акция в Черногории. Фото: Mina

На прошедших выборах правящая Демократическая партия социалистов Черногории не набрала достаточно голосов для формирования кабинета министров. За нее отдали голоса 35,06%, за оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55%.

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