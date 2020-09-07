Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 7 сентября. За последние сутки заразилось еще 

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

  • Винницкая область - 4 406 случаев;
  • Волынская область - 5 883 случая;
  • Днепропетровская область - 2  767 случаев;
  • Донецкая область - 1 630 случаев;
  • Житомирская область - 3 746 случаев;
  • Закарпатская область - 8 091 случай;
  • Запорожская область - 1 931 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;
  • Кировоградская область - 858 случаев;
  • Киев - 15 276 случаев;
  • Киевская область - 6 278 случаев;
  • Львовская область - 15 881 случай;
  • Луганская область - 434 случая;
  • Николаевская область - 1 665 случаев;
  • Одесская область - 8 525 случаев;
  • Полтавская область - 973 случая;
  • Ровенская область - 9 762 случая;
  • Сумская область - 1 963 случая;
  • Тернопольская область - 7 390 случаев;
  • Харьковская область - 10 972 случая;
  • Херсонская область - 500 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 195 случаев;
  • Черновицкая область - 11 272 случаи;
  • Черкасская область - 1 950 случаев;
  • Черниговская область - 2 372 случая.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.

Как сообщала "Страна", как и зачем школы готовятся к переходу на дистанционное обучение уже в октябре.

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