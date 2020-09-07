В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 7 сентября. За последние сутки заразилось еще

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Винницкая область - 4 406 случаев;

Волынская область - 5 883 случая;

Днепропетровская область - 2 767 случаев;

Донецкая область - 1 630 случаев;

Житомирская область - 3 746 случаев;

Закарпатская область - 8 091 случай;

Запорожская область - 1 931 случай;

Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;

Кировоградская область - 858 случаев;

Киев - 15 276 случаев;

Киевская область - 6 278 случаев;

Львовская область - 15 881 случай;

Луганская область - 434 случая;

Николаевская область - 1 665 случаев;

Одесская область - 8 525 случаев;

Полтавская область - 973 случая;

Ровенская область - 9 762 случая;

Сумская область - 1 963 случая;

Тернопольская область - 7 390 случаев;

Харьковская область - 10 972 случая;

Херсонская область - 500 случаев;

Хмельницкая область - 3 195 случаев;

Черновицкая область - 11 272 случаи;

Черкасская область - 1 950 случаев;

Черниговская область - 2 372 случая.

Напомним, в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.

Как сообщала "Страна", как и зачем школы готовятся к переходу на дистанционное обучение уже в октябре.