Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 7 сентября
В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 7 сентября. За последние сутки заразилось еще
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 406 случаев;
- Волынская область - 5 883 случая;
- Днепропетровская область - 2 767 случаев;
- Донецкая область - 1 630 случаев;
- Житомирская область - 3 746 случаев;
- Закарпатская область - 8 091 случай;
- Запорожская область - 1 931 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;
- Кировоградская область - 858 случаев;
- Киев - 15 276 случаев;
- Киевская область - 6 278 случаев;
- Львовская область - 15 881 случай;
- Луганская область - 434 случая;
- Николаевская область - 1 665 случаев;
- Одесская область - 8 525 случаев;
- Полтавская область - 973 случая;
- Ровенская область - 9 762 случая;
- Сумская область - 1 963 случая;
- Тернопольская область - 7 390 случаев;
- Харьковская область - 10 972 случая;
- Херсонская область - 500 случаев;
- Хмельницкая область - 3 195 случаев;
- Черновицкая область - 11 272 случаи;
- Черкасская область - 1 950 случаев;
- Черниговская область - 2 372 случая.
Напомним, в Николаеве, который находится в желтой зоне в рамках адаптивного карантина, а также в нескольких районах области, с понедельника, 7 сентября, вводятся новые ограничения.
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