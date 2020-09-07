Появился рейтинг 50 самых титулованных футболистов XXI века. В него попали также и три бывших футболиста "Шахтера".

Об этом сообщает Transfermarkt.

Первое место досталось бразильскому спортсмену Дани Алвесу, у которого 41 трофей, большинство из которых он выиграл, выступая в "Барселоне".

Второе место занял также футболисты "Барсы" Андрес Иньеста с 39 трофеями, третье место поделили Месси с 37 наградами и Максвелл с 37 трофеями. Португалец Криштиану Роналду попал на восьмое место со своими 33 трофеями.

В списке 50 лучших футболистов оказались хорват Дарио Срна с 29 трофеями, который расположился на 16 месте; полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо, который имеет 28 трофеев и занял 19 место, а также на 26 месте оказался вратарь Андрей Пятов с 26 трофеями.

Высокое 41-е место занял защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, который победил в 24 турнирах.

Напомним, сборная Украины по футболу уступила на выезде команде Испании в самой престижной Лиге А - турнира Лиги Наций сезона 2020/2021.

Как сообщала "Страна", после победы на старте турнира футболисты сборной Украины провели в Мадриде игру второго тура Лиги Европы 2020/2021, в которой крупно уступили сборной Испании.