Появилось видео аварии на Гран-при Италии. Фото: Twitter / Sky Sports F1

Пилот "Феррари" Шарль Леклер врезался в ограждение во время Гран-при Италии. Из-за этого гонку пришлось приостановить. 

Об этом в Twitter сообщает Sky Sports F1.

На 25 круге Леклер потерял управление на повороте и на скорости около 270 км в час врезался в ограждение.  Болид вылетел на гравий и столкнулся с ограждением из шин.

Появилось видео аварии на Гран-при Италии. Фото: Twitter / Sky Sports F1

Помощь с извлечением из машины не потребовалась, гонщик выбрался самостоятельно. 

Напомним, британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата "Формула-1". Он выиграл Гран-при Испании.

Как сообщала "Страна", гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при 70-летнего юбилея "Формулы-1". Гонщик из команды Red Bull выиграл пятый этапа чемпионата, который прошел на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.