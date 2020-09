Пилот "Феррари" Шарль Леклер врезался в ограждение во время Гран-при Италии. Из-за этого гонку пришлось приостановить.

Об этом в Twitter сообщает Sky Sports F1.

На 25 круге Леклер потерял управление на повороте и на скорости около 270 км в час врезался в ограждение. Болид вылетел на гравий и столкнулся с ограждением из шин.

Помощь с извлечением из машины не потребовалась, гонщик выбрался самостоятельно.

:triangular_flag_on_post: RED FLAG :triangular_flag_on_post:



Big accident for Leclerc :boom:



He loses it on the Parabolica and hits the wall hard, The Ferrari driver is out of the car.



:tv: Live on Sky Sports F1

:iphone: Live on the App and Sky Go

:computer: Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #ItalianGP :it: pic.twitter.com/JJKEiHUx0L