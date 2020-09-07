Глава Госмиграционной службы Максим Соколюк рассказал, что расстался с женой после того, как завел роман с Анастасией Зинченко, известной как "девочка с собачкой из Уханя".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Многие люди не поняли, и придумывают разные версии - да, я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен", - написал он.

Напомним, украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки, состоит в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. При этом исходя из декларации чиновника, он находится в браке с супругой Юлией Соколюк, с которой у них есть двое детей.

В воскресенье, 6 сентября, руководитель Госмиграционной службы опубликовал в своем Facebook пост, посвященный знакомству с Анастасией Зинченко. По словам Соколюка, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться с Уханя.

Как сообщала "Страна", украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не смогла вылететь на родину из китайского Уханя из-за собаки и только недавно вернулась в Херсон, смогла попасть в Украину через Беларусь.