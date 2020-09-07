Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который недавно представил новых глав ВГА, выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной Киеву территорией региона.

Об этом чиновник заявил в воскресенье, 6 сентября, в ходе общения с журналистами в Северодонецке, передают "Новости Донбасса".

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал Гайдай.

По его словам, разрыв экономических связей с "ЛНР" является "политической спекуляцией".

"Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? (...) Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - сказал глава Луганской области.

Гайдай добавил, что именно экономическая блокада привела к тому, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса гривня перестала быть платежным средством.

"Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - сказал он.

Напомним, недавно председатель Луганской ОГА заявил, что в "ЛНР" намерены отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные Киеву районы. Это якобы должно произойти уже со следующего года.

Ранее мы писали, что по мнению более половины украинцев, полноценные связи с неподконтрольными территориями Донбасса, в том числе пассажирское транспортное сообщение, нужно восстанавливать.