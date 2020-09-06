Нацполиция сообщила о подозрении в домашнем насилии 43-летней киевлянке. которая регулярно издевалась над собственной матерью.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"За систематические обиды и унижения матери 43-летней киевлянке грозит до двух лет лишения свободы. Первое заявление от киевлянки поступило в Деснянское управление полиции еще в декабре 2019 года. Женщина пожаловалась на свою дочь, которая нецензурно выражается, унижает ее и угрожает физической расправой", - указано в сообщении.

По словам старшего участкового офицера полиции Деснянского управления полиции Константина Слепухи, женщину поставили на учет и фиксировали четыре следующих вызова по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"70-летняя потерпевшая проживает вместе с дочерью, которая в состоянии алкогольного опьянения провоцирует конфликты. Во время ссор женщина унижает мать и угрожает ей физической расправой", - добавил полицейский.

Напомним, в Луганской области приехавших по вызову полицейских ждал агрессивный мужчина с пистолетом в руках, который направил на правоохранителей.

Как сообщала "Страна", столичные полицейские направили в суд дело о 41-летнем пьянице, который регулярно терроризировал и избивал мать.