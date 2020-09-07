В Днепре два человека пострадали в результате взрыва гранаты. Злоумышленник, бросивший снаряд, задержан полицейскими.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 18:00 неподалеку от одного из домов, расположенного на улице Баженова в Днепре.

"Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин", - говорится в сообщении.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровский отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Кривом Роге четыре человека пострадали при взрыве гранаты. Как выяснилось, боеприпас в результате конфликта в их сторону бросил 44-летний знакомый.

Ранее мы писали о том, как в Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. После приезда полиции на место трагедии выяснилось, что в доме находились и другое оружие.