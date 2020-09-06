Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с эскалацией ситуации на Донбассе, где в воскресенье, 6 сентября, в результате обстрела погиб украинский военный.

Соответствующий пост появился на странице чиновника в Facebook.

"Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом", - написал украинский дипломат.

По его словам, Украина в связи с "этими провокациями" предприняла неотложные меры, предусмотренные договоренностью ТКГ об установлении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"А именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине", - добавил министр.

"Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - резюмировал Кулеба.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, в районе дислокации Объединенных сил в Луганской области в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб украинский военный. Это первая потеря в рядах военнослужащих Объединенных сил с момента начала перемирия на Донбассе.

Ранее глава "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям в понедельник, 7 сентября. Лидер сепаратистов мотивирует свое решение тем, что силы ООС якобы обустроили оборонительное сооружение в поселке Шумы Донецкой области. Однако ОБСЕ новых сооружений в этом регионе не заметила.