Министерство иностранных дел совместно с парламентом разрабатывает законопроект, который позволит украинцам иметь двойное гражданство.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в парламенте уже есть подобный законопроект.

"Вы знаете, что я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины. И эта норма давно назрела", - заявил глава МИД.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба придал новый импульс дискуссии о возможности введения двойного гражданства. Он публично назвал условия для такого решения.

Как сообщала "Страна", журналист украинского "Радио Свобода" Павел Казарин, яростно критикующий Кремль, имеет два российских паспорта. Причем получил он их сразу после аннексии Крыма.