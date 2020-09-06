Несмотря на множественные сообщения о пытках задержанных протестующих, глава МВД Белоруссии Юрий Караев считает, что в мире нет более гуманной полиции, чем в республике.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"У некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - заявил он.

Также он отметил, что среди правоохранителей также немало пострадавших после столкновений с протестующими.

Напомним, белорусские силовики пообещали применить силу к протестующим, если те предпримут попытки атаковать правоохранителей.

Как сообщала "Страна", "Марш единства" снова направился к Дворцу независимости, где расположен офис Лукашенко. Это, напомним, то место, где Лукашенко два воскресенья подряд появлялся с автоматом и в бронежилете.