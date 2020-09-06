Белорусские силовики применят силу к протестующим, если те предпримут попытки атаковать правоохранителей.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

"Про силовую акцию (в ходе протестов - Ред.) скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", - сказал Караев.

По его словам, в начале массовых акций протеста после президентских выборов 9 сентября часть демонстрантов попытались применить силу против сотрудников правоохранительных органов. Караев заявил, что "30 сотрудников по-прежнему с тяжелыми травмами в больнице".

Глава МВД добавил, что его ведомство ведет активную работу по выявлению зачинщиков беспорядков на акциях протеста в Беларуси.

Напомним, в оппозиционном "Марше свободы" в Минске сегодня участвовали более 100 000 человек. Часть митингующих направилась к Дворцу Независимости - городской резиденции президента Александра Лукашенко, однако уже к 17:00 многие начали расходиться.

Ранее мы публиковали видео, как на улицах Минска неизвестные в масках гоняются за протестующими и избивают их дубинками. Сотрудники правоохранительных органов на это не реагируют.

"Страна" вела текстовую трансляцию событий вокруг акции протеста в Минске.