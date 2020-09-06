Нынешний президент США Дональд Трамп, который также является кандидатом на грядущие президентские выборы в Соединенных Штатах, выбрал YouTube как площадку для продвижения собственной кандидатуры.

Об этом сообщает Politico.

Так, штаб Трампа уже потратил на YouTube примерно 85 миллионов долларов, опубликовав примерно тысячи роликов с речами президента, критикующими конкурента Джо Байдена эксклюзивными новостями, оригинальными ток-шоу и даже сериалами.

Для сравнения, штаб Байдена опубликовал на платформе около сотни видео, однако это не главная площадка для поднятий рейтингов кандидата демократов, где он потратил в целом 33 миллиона долларов.

Примечательно, что команда Трампа в прошлом месяце отказалась от телевизионной политической рекламы, взамен потратив все деньги на YouTube и Google.

Отметим, президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп, потративший рекордную сумму на предвыборную интернет-рекламу, за лето сократил отрыв от своего конкурента Джо Байдена на пять процентных пунктов. Теперь кандидат от демократов опережает главу Белого дома на 7%, хотя еще в июне разрыв составлял 12%.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что его соперник на выборах Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин. После этого Трамп назвал его "Невидимый Джо".