Германия обеспечила максимальную безопасность российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был госпитализирован в берлинскую клинику Charite в состоянии комы.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, в интервью телеканалу ARD заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, власти Германии сделали все возможное, чтобы не возникло помех для выздоровления Навального.

"Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привел к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии", - заявил глава немецкого МИД.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.