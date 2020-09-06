В США успешно клонировали особь лошади Пржевальского, которая скончалась примерно 40 лет назад. Ген животного разморозили и подсадили к суррогатной матери.

Об этом сообщает пресс-служба компании Revive & Restore, которая специализируется на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.

"Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года", - рассказала исследователи. Жеребенка назвали Курт, в честь генетика Курта Бениршке.

Американский биолог Бен Новак заявил, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и пока что его результаты превосходят все ожидания, ученые назвал Курта "научным прорывом".

Как известно, сейчас в мире проживает около двух тысяч лошадей Пржевальского, значительная часть которых проживает в Чернобыльском заповеднике. Все они были рождены от 12 особей, спасенных в 1990-х годах от полного вымирания. Отмечается, что удачный опыт клонирования дает надежду на восстановление попыляции вымерших животных.

Видео: YouTube / Revive & Restore

Напомним, в Китае ученые впервые успешно клонировали обычного кота. Эксперимент длился год.

Как сообщала "Страна", в Китае планируют поставить на производство клонирование котов взамен ушедшим любимцам.