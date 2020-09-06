На Позняках в Киеве произошло масштабное пьяное ДТП, в результате которого были повреждены 4 автомобиля. Наличие алкоголя полицейские установили в крови водителя KIA, который и стал виновником происшествия.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует портал "Киев оперативный".

Сообщается, что авария произошла на улице Ларисы Руденко, в результате чего ее на некоторое время пришлось перекрыть для оформления ДТП.

Выяснилось, что причиной аварии стал нетрезвый водитель KIA, аппарат Dräger показал целых 3,53 промилле алкоголя в его организме. Такой показатель достигается, если выпить больше литра водки среднему человеку.

По словам очевидцев, в результате аварии были разбиты 4 машины, однако происшествие обошлось без человеческих жертв.

Напомним, недавно сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы.

Ранее мы писали, что в Киеве исполнительный продюсер "Квартал 95" Александр Божков устроил дорожно-транспортное происшествие. После того, как он врезался в автомобиль, он скрылся с места аварии.