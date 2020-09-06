На Теремках в Киеве из окна 12-го этажа выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует портал "Киев оперативный".

По словам очевидцев, которые были рядом с домом, незадолго до трагического инцидента женщина ссорилась с кем-то по телефону.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили все обстоятельства происшествия.

"Пока только удалось узнать, что погибшая - гражданка Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Одессе в результате падения из окна девятого этажа погиб трехлетний мальчик. Это произошло, пока его мать готовила на кухне ужин.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал из окна на припаркованный во дворе дома автомобиль. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.