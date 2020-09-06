В районе дислокации Объединенных сил в Луганской области во время обстрела со стороны сепаратистов погиб украинский военнослужащий.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко Причепиловки, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении.

По словам представителей украинских военнослужащих, подразделения ООС ответили противнику огнем. Были ли потери в рядах противника пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 6 сентября, двое украинских военных подорвались на минном поле, пытаясь обойти очаги пожара в Донецкой области.

Напомним, недавно глава "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям в понедельник, 7 сентября. Лидер сепаратистов мотивирует свое решение тем, что силы ООС якобы обустроили оборонительное сооружение в поселке Шумы Донецкой области. Однако ОБСЕ новых сооружений в этом регионе не заметило.