Президент Чехии Милош Земан заявил, что не видит связи между отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и сделкой по "Северному потоку-2".

Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.

"Я не вижу ничего общего у данного инцидента с газопроводом Nord Stream — 2. Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран", - заявил он.

Также он призвал к максимально тщательному расследованию отравления Навального, так как это "в интересах всех сторон".

Напомним, в правящем в ФРГ блоке в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не собираются в данный момент отказываться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", несмотря на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал противников строительства газопровода "Северного потока-2" соблюдать международное право. Он подчеркнул, что Швеция разрешила строить газопровод еще в 2018 году и не собирается отказываться от планов из-за отравления Навального.