Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что "цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 5 сентября.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что украинское государство всегда будет помнить об украинцах России и об их прадедах, "которые строили целые города, строили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации".

Видео: YouTube/ Радио Свобода

Напомним, недавно глава украинского МИД обвинил Россию в раскачивании ситуации в Беларуси, где после выборов президента не стихают протесты.

Ранее мы Кулеба советовал российскому журналисту Алексею Венедиктову поджечь двери российской ФСБ.