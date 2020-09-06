Президент США Дональд Трамп раскритиковал вдову основателя Apple Стива Джобса Лоренн Джобс за то, что она финансирует "леворадикальный" журнал The Atlantic за счет наследства.

Ранее это издание сообщало, что американский лидер назвал американских военных времен Первой мировой "неудачниками".

Соответствующий твит появился на официальной странице Дональда Трампа в социальной сети в воскресенье, 6 сентября.

"Стиву Джобсу не понравилось бы, что его жена тратит деньги, которые он оставил, на радикально левацкий журнал The Atlantic, которым руководит аферист (главный редактор Джеффри Голдберг) и который извергает из себя фейковые новости и ненависть. Позвони ей, напиши ей, дай ей знать, что ты чувствуешь", - написал президент США, комментируя слова руководителя студенческого общественного движения Turning Point Чарли Кирка.

До этого Кирк сообщил в Twitter, что Лоренн Джобс пожертвовала $500 тысяч на президентскую кампанию главного соперника Трампа на грядущих президентских выборах в США, кандидата от Демократической партии и экс-вице-президента Джо Байдена.

Примечательно, что до этого The Atlantic сообщил об инциденте, которое имело место в 2018 году. Тогда Трамп якобы отказался принять участие в торжественной церемонии по случаю столетия Кемпьенского перемирия, которое положило конец Первой мировой войне, и посетить американское военное кладбище, потому что там "лежат неудачники". В свою очередь американский президент называл эту информацию "фейком".

Напомним, недавно британские таблоиды сообщили, что экс-премьер Великобритании Тереза Мэй несколько раз чуть не впала в истерику из-за общения с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп пообещал положить конец деятельности "леворадикалов" и "анархистов" в США.